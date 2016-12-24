«Скорая» будет приезжать быстрее

Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в саранском Дата-центре. Главное преимущество новшества - сокращение времени прибытия «скорой» к больному.

Система сама подсказывает диспетчеру, какая машина к месту вызова ближайшая. На презентации была смоделирована ситуация вызова бригады неотложки и продемонстрирована работа технологической новинки на всех этапах обслуживания вызова.

Звонок в «скорую» (со стационарных телефонов - 03, с мобильных - 103) поступает к диспетчеру приёма вызова на центральную подстанцию в Саранске. Он вносит в компьютер всю необходимую информацию. В случае если свободных машин нет, вызов автоматически переадресовывается старшему диспетчеру, который видит на мониторе все машины «скорой», благодаря чему может направить на вызов ту бригаду медиков, которая находится ближе всего к месту вызова. Особенно важно это для районов республики, так как позволяет задействовать бригады из прилежащих районов, если они территориально находятся ближе к больному.

Старший диспетчер, пользуясь системой, может перенаправлять машины в зависимости от категории сложности вызова. Информация поступает на планшет врача «скорой», где отображается вся необходимая информация о больном, которую он сообщил при вызове.

Система работает таким образом, что вмешательство человека требуется только в случае обнаружения проблемы, например отсутствия свободных машин. В обычном режиме врач получит оповещение на вызов автоматически.

Программа сама передаст информацию в диспетчерскую о перемещении машины и прибытии бригады на место вызова, а врач сможет выбрать лечебное заведение в случае дальнейшей госпитализации.

Предусмотрены и форс-мажорные обстоятельства: так, при обрыве связи с центральной подстанцией звонок будет автоматически переведён на подстанцию в том районе Мордовии, откуда поступает вызов. В дальнейшем предполагается перенести часть серверной базы в районы республики, и даже в случае выхода из строя системы на центральной подстанции она продолжит работать. Также вскоре будет начата работа по двойному резервированию канала связи.

Работу системы оценила вице-премьер Правительства Мордовии Галина Лотванова: «На следующем этапе развития необходимо разработать и внедрить возможность связи врача через планшет с приёмным покоем больницы, чтобы в случае госпитализации пациента врач мог оперативно предупредить коллег в лечебном заведении о прибытии больного, его состоянии и необходимых действиях».

«Все риски, которые могут возникнуть в случае выхода программы из строя, должны быть отработаны, найдены пути их решения, - подчеркнула Галина Лотванова. - Необходимо максимально сократить время приезда «скорой» к больному. Система должна работать как часы».

На сегодняшний день данная система внедрена в десяти регионах России. В планах дальнейшего развития - организация межрегионального взаимодействия, интеграция с медицинско-информационной системой республики, разработка мобильного приложения для вызова «скорой».

Планируется развитие и социальной составляющей, а именно информирование пациентов о статусах обработки вызова: больной при помощи смс-сообщений будет узнавать о времени выезда бригады «скорой» и её прибытии на место. Разработчики не забывают и об актуальной на сегодняшний день проблеме нападения на врачей. Возможно, решением станут реакция планшета на ключевые фразы и автоматическая отправка сигнала о грозящей опасности. Также предполагается разработка механизма по оценке качества оказания медицинской услуги по завершении вызова.

Галина Лотванова подчеркнула, что все дальнейшие возможности программы должны апробироваться и внедряться в первую очередь в Республике Мордовия.