8 апреля в Саранске пройдет массовая акция «Вместе против террора»

Экспорт + инициатива
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Уважаемые жители и гости Мордовии!
Приглашаем вас на массовую акцию «Вместе против террора», посвященную солидарности с жителями Санкт-Петербурга и памяти жертв террористических актов.
Мероприятие пройдет на площади около Ледового дворца в субботу, 8 апреля. Начало в 12.00.
Организатором акции выступило Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
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