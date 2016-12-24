8 апреля в Саранске пройдет массовая акция «Вместе против террора»

Уважаемые жители и гости Мордовии!

Приглашаем вас на массовую акцию «Вместе против террора», посвященную солидарности с жителями Санкт-Петербурга и памяти жертв террористических актов.

Мероприятие пройдет на площади около Ледового дворца в субботу, 8 апреля. Начало в 12.00.

Организатором акции выступило Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».