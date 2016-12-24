Специалисты филиала Кадастровой палаты провели телефонную «горячую линию» с населением

31 марта 2017 года в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия была организована и проведена телефонная «горячая линия» с населением по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде. Мероприятие было широко проанонсировано в местных средствах массовой информации, и жители региона активно откликнулись на приглашение к диалогу.

На вопросы граждан отвечали специалисты юридического отдела филиала. Всего на «горячую линию» поступило 9 телефонных обращений. В основном заявителей интересовали темы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета жилых домов, гаражей и земельных участков под ними, порядок подготовки необходимых документов и сроки кадастровых процедур. Также поступили вопросы с просьбой разъяснить порядок расчета кадастровой стоимости и механизм передачи данных сведений в налоговые органы.

Специалисты филиала подробно рассказали гражданам о возможности оформления документов в сфере недвижимости на базе многофункциональных центров, о межевании земельных участков, о выездном приеме документов по месту жительства у инвалидов I и II группы и ветеранов Великой Отечественной войны, об электронных сервисах Росреестра.

На все поступившие по «горячей линии» вопросы были даны развернутые консультации.