Специалисты филиала Кадастровой палаты провели телефонную «горячую линию» с населением

140 сантиметров характера
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
31 марта 2017 года в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия была организована и проведена телефонная «горячая линия» с населением по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде. Мероприятие было широко проанонсировано в местных средствах массовой информации, и жители региона активно откликнулись на приглашение к диалогу.
На вопросы граждан отвечали специалисты юридического отдела филиала. Всего на «горячую линию» поступило 9 телефонных обращений. В основном заявителей интересовали темы, связанные с осуществлением государственного кадастрового учета жилых домов, гаражей и земельных участков под ними, порядок подготовки необходимых документов и сроки кадастровых процедур. Также поступили вопросы с просьбой разъяснить порядок расчета кадастровой стоимости и механизм передачи данных сведений в налоговые органы.
Специалисты филиала подробно рассказали гражданам о возможности оформления документов в сфере недвижимости на базе многофункциональных центров, о межевании земельных участков, о выездном приеме документов по месту жительства у инвалидов I и II группы и ветеранов Великой Отечественной войны, об электронных сервисах Росреестра.
На все поступившие по «горячей линии» вопросы были даны развернутые консультации.
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог