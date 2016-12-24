Биомедицинская олимпиада школьников – в Саранске!

9 апреля 2017 года на базе ГБОУ РМ «Республиканский лицей»

(г. Саранск, ул. Московская, д. 46) состоится ежегодная открытая всероссийская биомедицинская олимпиада школьников. Приглашаются школьники 7 – 11 классов. Начало олимпиады в 12:00 (при себе иметь сменную обувь или бахилы). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Подробности на сайте www.fbm.msu.ru и www.lear.msk.ru (раздел «Биомедицинская олимпиада). Справки по телефону +7-(915)-457-99-64 и по электронной почте: info@lear.msk.ru.

Биомедицинская Олимпиада Школьников организуется факультетом фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова с 1999 г. с целью олимпиады выявления талантливых школьников, интересующихся медициной и биологией. В текущем году наряду с Москвой олимпиада параллельно будет проходить в Саранске, Казани, Кирове и Симферополе. Работы всех участников будет проверять единая комиссия, возглавляемая авторами задач. Конкурс для учащихся всех классов и городов общий.

Задания биомедицинской олимпиады школьников включают несколько оригинальных задач, составленных профессорско-преподавательским составом ведущих ВУЗов России. Для их решения школьники должны использовать эрудицию и творческое мышление в дополнение к знаниям, полученным из школьных предметов (не только биологии, но и химии, физики, ОБЖ).

Победители награждаются медалями (золотыми, серебряными и бронзовыми), почётными грамотами и специальными призами. Победители олимпиады получают дополнительно 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.