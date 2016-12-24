Вопросы ЖКХ - под личный контроль!

Актуальные вопросы развития экономики и социальной сферы, а также итоги 2016 года рассматривались на минувшей неделе на расширенном совещании в Доме республики. Обращаясь к руководителям органов власти и муниципальных районов Мордовии, Глава РМ Владимир Волков заметил, что ранее наблюдаемая в основных отраслях положительная динамика сохраняется и в начале 2017-го. «Результаты работы выглядят обнадеживающе, - констатировал он. - Так, если в 2016 году индекс промышленного производства составлял 100,5 процента, то в январе - феврале текущего года - около 117%».

В аграрной сфере ставится задача собрать не менее 1,33 миллиона тонн зерна, 1100 тысяч тонн сахарной свеклы, а площадь посевных площадей довести до 713 тыс. га. При этом земледельцы должны использовать только высококачественный семенной материал. Что же касается животноводства, здесь отмечается необходимость увеличения поголовья скота - и не только в общественном стаде, но и в частных хозяйствах.

Говоря о строительстве, руководитель региона подчеркнул, что будет продолжена реализация всех ранее действующих программ. Особое внимание он призвал уделять жилищному строительству. «Ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов возведения жилья, - предупредил Владимир Волков. - Ведь это отразится не только на динамике развития самой отрасли, но и на миграционных процессах».

К слову, не в последнюю очередь благодаря успешной работе строителей (в том числе - и с использованием механизма льготной 5-процентной ипотеки) в 2016 году увеличилась численность населения республики. Миграционный прирост, например, оценивается в 4,5 тысячи человек.

Само собой, необходимо соблюдать сроки ввода объектов в эксплуатацию. На высоте должны быть и все качественные характеристики. Причем одновременно со строительством жилых домов следует развивать социальную и бытовую инфраструктуру новых микрорайонов. «Вопросы, связанные с благоустройством дворов, открытием магазинов, сооружением подъездных путей, школ или детских садов, организацией движения общественного транспорта, надо решать своевременно!» - заявил Глава.

Отдельно Владимир Волков упомянул о программах капитального ремонта жилфонда, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как было объявлено, в текущем году на капитальный ремонт 206 многоквартирных домов планируется направить не менее 518 миллионов рублей.

Другим важнейшим аспектом деятельности глав муниципальных образований должно стать формирование так называемых инвестиционных паспортов - с детальным указанием всех свободных инвестиционных площадок, находящихся на территории того или иного района. «Без документально оформленных предложений республика будет терять потенциальных инвесторов, что категорически недопустимо!» - отметил руководитель республики.

В сфере ЖКХ муниципальному начальству поручено держать проблемные вопросы под личным контролем. В особенности это относится, мягко говоря, к своеобразным взаимоотношениям заказчиков работ (то есть управляющих компаний) с подрядчиками. Далеко не секрет, что здесь зачастую правят бал родственные и дружеские связи. Отсюда низкое качество работ, за которое, понятно, никто не отвечает. Владимир Волков потребовал разобраться с такими фактами, навести порядок в отрасли и повысить качество оказываемых населению услуг.

В то же время Глава высоко оценил результаты социальных и экономических программ, реализуемых в республике при поддержке федерального бюджета. В частности он отметил своевременность принятия и эффективность «майских» (2012 г.) указов Президента: «Они позволили в сравнительно короткий срок улучшить в регионах, в том числе в Мордовии, ситуацию по самым болезненным, самым острым для граждан проблемам».