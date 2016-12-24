Госуслуги доступны каждому

Если водитель потерял водительское удостоверение, либо оно у него было украдено или просто требуется заменить, то следует знать, что выдачей новых документов такого типа теперь, помимо ГИБДД, занимаются и многофункциональные центры (МФЦ).

Согласно закону, МФЦ наделены полномочиями по приему документов, получению биометрических персональных данных заявителей и выдаче оформленного паспорта нового поколения, удостоверяющего личность гражданина за пределами территории Российской Федерации, получателю государственной услуги, а также по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).

В постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 в августе 2016 года были внесены некоторые изменения. Этот документ описывает особенности и обязанности в совместной работе между МФЦ, федеральными органами власти и т.д. Помимо прочего, постановление содержит в себе перечень государственных услуг, оказываемых органами МВД, по линии Госавтоинспекции – это получение водительского удостоверения, когда это требуется по причине их утери или кражи, либо по иным обстоятельствам. Касается это и водительских удостоверений международного класса.



