Госуслуги доступны каждому

Новости

Если водитель потерял водительское удостоверение, либо оно у него было украдено или просто требуется заменить, то следует знать, что выдачей новых документов такого типа теперь, помимо ГИБДД, занимаются и  многофункциональные центры (МФЦ).

Согласно закону, МФЦ наделены полномочиями по приему документов, получению биометрических персональных данных заявителей и выдаче оформленного паспорта нового поколения, удостоверяющего личность гражданина за пределами территории Российской Федерации, получателю государственной услуги, а также по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).

В постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 в августе 2016 года были внесены некоторые изменения. Этот документ описывает особенности и обязанности в совместной работе между МФЦ, федеральными органами власти и т.д. Помимо прочего, постановление содержит в себе перечень государственных услуг, оказываемых органами МВД, по линии Госавтоинспекции – это получение водительского удостоверения, когда это требуется по причине их утери или кражи, либо по иным обстоятельствам. Касается это и водительских удостоверений международного класса.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
140 сантиметров характера

Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...

Конкурс красоты

№11  Дарья

 Посмотреть все фотографии