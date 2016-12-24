Размер госпошлины за регистрацию прав в ЕГРН сохранится на уровне 2016 года

Министерство финансов России разъяснило, что действующий размер госпошлины за госрегистрацию прав и иные действия в ЕГРН сохранится до приведения норм Налогового кодекса в соответствие законодательству о госрегистрации недвижимости.

Напомним, что за госрегистрацию прав на имущество взимается госпошлина в соответствии с Налоговым кодексом (ст. 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости").

Для предварительного расчета налога на имущество физических лиц и земельного налога налогоплательщикам необходимо ввести на сайте Федеральной Налоговой службы https://www.nalog.ru кадастровый или условный номер объекта недвижимости. Также необходимо выбрать вид объекта недвижимости, размер доли в праве, период владения, и иные необходимые для расчета налога сведения.

Сведения, необходимые для расчета налога, такие как площадь, кадастровая стоимость объекта налогообложения заполняются автоматически по данным Росреестра.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



