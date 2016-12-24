Главный ветеринарный врач Мордовии получил два с половиной года колонии

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В Мордовии вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача РМ. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений.
Как поясняют в МВД по РМ, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года обвиняемый, занимая на тот момент должность начальника ГУ «Лямбирская районная станция по борьбе с болезнями животных», не являясь нуждающимся в улучшении жилищных условий, используя свое служебное положение, в нарушение порядка отчуждения государственного имущества, путем незаконного заключения договора социального найма жилого помещения приобрел право на квартиру в селе Лямбирь стоимостью более миллиона рублей.
Кроме того, тогда же, не являясь нуждающимся в улучшении жилищных условий, совершил хищение денежных средств, выделенных на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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