«Саранский маньяк» получил пять лет за попытку изнасилования

Ленинский суд Саранска вынес приговор 27-летнему Артуру Каримову. Его неудавшаяся попытка изнасиловать случайную прохожую в обывательских пересудах разрослась до «серии жестоких сексуальных надругательств». В Саранске начали активно распространяться слухи о новом серийном маньяке с описанием его злодеяний одно страшнее другого.

Меж тем, как было установлено в ходе судебного разбирательства, 5 октября прошлого года мужчина гулял возле навесного моста через реку Инсар. Там он увидел женщину. Каримов напал на нее, зажал рот рукой и оттащил в ближайшие лесопосадки. В кустах он повалил жертву на землю и попытался совершить изнасилование. Однако довести задуманное до конца ему помешали прохожие. Испугавшись их, Каримов убежал, но вскоре был задержан. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии строгого режима.