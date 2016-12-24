Уроженец Саранска погиб при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне

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При нападении боевиков на воинскую часть в Наурском районе Чечни, совершенном в ночь с 23 на 24 марта, погиб уроженец Саранска Анатолий Ермолаев. У него остались жена и маленькая дочь. Сегодня на мероприятиях в честь Дня войск национальной гвардии РФ память старшего сержанта Ермолаева почтили минутой молчания.
- Это тяжелая утрата для всех нас. Мы никогда не забудем ребят, которые ценой собственной жизни заплатили за мир и безопасность страны, - сказал Глава Мордовии Владимир Волков.
В ходе атаки на воинскую часть погибли шестеро бойцов национальной гвардии. Также были уничтожены шестеро боевиков. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ группировки ИГИЛ.
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