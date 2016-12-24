В Саранске прошла студенческая интеллектуальная олимпиада

В минувшие выходные Саранск стал столицей II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов. Более 200 молодых интеллектуалов из 14 регионов Приволжья собрались в мордовском университете, чтобы выявить лучших в пяти номинациях.

Если о том, как проходит турнир по «Что? Где? Когда?», знают все, то про остальные номинации стоит рассказать побольше. В «Управленческих поединках» сходятся два игрока, каждый стремится показать своё мастерство в решении заданной конфликтной ситуации. Чтобы победить, мало только добиться результата - желательно сохранить отношения и остаться положительным героем.

В турнире по «Парламентским дебатам» участвуют команды по два человека. Студентам приходится выступать в роли правительства либо оппозиции, отстаивая свою позицию по важной политической, социальной, культурной проблеме.

В номинации «Программирование» участники решают сложные алгоритмические задачи. Решения должны быть разработаны на одном из языков программирования: C, C++ или Java, они проверяются автоматизированной тестирующей системой.

«Робототехника» - новая для Интеллектуальной олимпиады ПФО номинация. Соревнование в номинации не похоже на классический чемпионат по робототехнике - здесь нет ни борьбы роботов, ни гонок. Студентам предстояло показать владение технологиями промышленной автоматизации, решая задачи на программирование контроллеров, используемых в реальном производстве.

Оценивали ребят лучшие эксперты по каждому направлению из различных городов России - Екатеринбурга, Москвы, Самары, Саратова, Ульяновска, Тольятти. Заключительная встреча участников, организаторов и гостей II Интеллектуальной олимпиады проходила в Республиканском дворце культуры. Глава Мордовии Владимир Волков приветствовал участников интеллектуального форума.

- Здесь, на Интеллектуальной олимпиаде, вы можете сделать первые шаги в большую жизнь, в большую науку! - отметил Глава Мордовии. - Организаторы сделали все, чтобы ваше пребывание в нашей республике было продуктивным. Важно, что здесь нет побежденных, ведь у всех вас появилась масса возможностей узнать друг друга, узнать, над чем работают в других вузах, найти друзей. Желаю, чтобы и впредь у вас все получалось, чтобы все знания, что вы получаете в вузах, вам пригодились!

В этот вечер призы были вручены победителям и призерам Интеллектуальной олимпиады. Отметим, что сильнее других «огаревцы» оказались в «Управленческих поединках», здесь у наших ребят сразу две награды: 1 место выиграл Вадим Руин, серебро - у Ангелины Земцовой. Алексей Троянский и Максим Коротков стали чемпионами в номинации «Робототехника».

Абсолютным победителем «IQ ПФО 2017» стала команда Пермского края. Сборная Республики Мордовия, представленная студентами мордовского университета, заняла второе место. На третьем месте - команда Республики Татарстан.