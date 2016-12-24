Экспорт + инициатива

Актуальные вопросы развития и стоящие перед бизнес-сообществом задачи обсуждались в субботу на общем собрании членов регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ». Среди наиболее серьезных тем - реформирование контрольно-надзорной деятельности в России, внедрение современных форм и методов хозяйствования, доступность кредитных ресурсов, расширение социально-экономического партнерства, завоевание новых рынков сбыта.

Несмотря на то что сама организация была создана почти двадцать лет назад, нынешнее название она обрела только в 2015 году. Со сменой вывески были усовершенствованы и основные направления работы. Приоритетом было названо формирование условий для эффективного развития экономики и повышение уровня жизни населения. Для этого в структуре СПП образовано 9 комиссий, каждая из которых сфокусирована на реализации конкретных задач - будь то участие во внешнеторговой или выставочной деятельности, кооперация малого, среднего и крупного бизнеса, обеспечение доступности финансовых, страховых, лизинговых и аудиторских услуг. Сегодня в СПП РМ входит свыше 200 участников - предприятий промышленности и переработки, строительных и сельскохозяйственных организаций, банков и научных учреждений, субъектов малого предпринимательства.

Говоря о проблемах, с которыми приходится сталкиваться чаще всего, речь зашла о постоянных проверках со стороны контрольно-надзорных органов. Как отмечалось, количество существующих в стране требований к бизнесу откровенно зашкаливает. Причем нередко они противоречат друг другу либо являются избыточными. Вдобавок во главу угла ставятся, как правило, не качественные, а количественные показатели. В результате практически любая полезная инициатива становится уж если не криминальной по своей сути, то трудновыполнимой. Дошло до того, что одна весьма уважаемая федеральная структура предложила предприятиям и компаниям самостоятельно выписывать себе штрафы! И это не шутка. Ибо после заполнения тестового листа, размещенного на официальном сайте ведомства, пользователи не только узнавали о своих прегрешениях, но и обязаны были незамедлительно устранить выявленные таким образом недостатки.

В Мордовии, правда, ситуация не столь уж драматична. Должностные лица все-таки стараются почем зря не «кошмарить бизнес». Не случайно по совокупности показателей качества надзорной деятельности регион стабильно входит в ТОР-35 наиболее благожелательных к деловому миру российских территорий.

Выступивший на мероприятии Глава Мордовии Владимир Волков заверил, что высказанные работодателями идеи по совершенствованию механизма взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти найдут отражение в разрабатываемой Правительством «дорожной карте».

В то же время он призвал членов СПП РМ актуализировать существующие планы развития. Прежде всего, по мнению руководителя региона, стоит задуматься об укреплении экспортного потенциала республики. Выход на внешние рынки - российский, европейский или даже мировой - сегодня рассматривается как непременное условие дальнейшего развития предприятия, а то и целых отраслей. И тут крайне важно выпускать современную, конкурентоспособную продукцию, в полной мере использовать возможности федеральных институтов развития (таких, допустим, как Российский экспортный центр) и не бояться проявлять инициативу. Кое-что в этом направлении уже сделано. Так, на общем собрании принято принципиальное решение о вступлении объединения работодателей в Торгово-промышленную палату РМ. «Однако мы ждем более активной работы, видимых результатов продвижения нашей продукции на рынки других регионов и стран, - подчеркнул Владимир Волков. - Благо на реализацию перспективных проектов деньги найдутся всегда».

Подспорьем здесь могла бы стать внутриреспубликанская кооперация. О необходимости укрепления производственных связей говорится уже не первый год. Вот только системности им, увы, пока недостает. Иные компании скорее по привычке отталкиваются от огромных объемов, хотя и штучные заказы порой позволяют неплохо заработать. Главное - вовремя отреагировать, еще лучше - предвидеть возникновение спроса.

Следующий немаловажный вопрос - кадровое обеспечение производств. Сформированная в республике инфраструктура позволяет вести подготовку и обучение персонала с самого раннего возраста. С этой целью, например, был открыт детский технопарк, чьи специализации полностью совпадают с инновационными приоритетами Мордовии. Да и награды, завоеванные учащимися лицея для одаренных детей, тоже свидетельствуют о многом. Другое дело, директорский корпус пока не слишком-то интересуется техническим творчеством юных. Хотя, кто знает, возможно, именно их свежие идеи помогут конструкторам и проектировщикам найти верные решения. «Не надо бояться привлекать к разработкам перспективную молодежь! - заявил Глава. - Тем более что для этого не нужны ни огромные материальные вложения, ни бесконечные согласования. Требуется только одно - инициатива. Пригласите детей на производства, покажите им цеха и оборудование, обозначьте задачу, попросите совета, наконец. Такие старания в любом случае не окажутся напрасными. Ведь все знают, как сложно воспитать компетентного и мыслящего специалиста».

Объективно все существующие факторы - от внедрения передовых технологий до повышения производительности труда - должны способствовать улучшению жизни граждан. Мордовия уже доказала, что случившийся не так давно миграционный прирост не был случайным. За последнюю пятилетку реальная заработная плата увеличилась на 28%, продолжилось строительство жилья, дорог, объектов соцкультбыта. Теперь важно не просто сохранить достигнутое, но развиваться дальше. Необходимо, в частности, добиться, чтобы темпы роста зарплат опережали инфляционные значения примерно на 5 процентов.

В ходе мероприятия затрагивались и другие злободневные вопросы. В их числе льготное кредитование социально ориентированных предприятий, поддержка аграрного сектора. По словам Главы Мордовии, о сворачивании действующих программ нет и речи. Однако и власти ждут от бизнес-сообщества безусловного выполнения взятых на себя обязательств.