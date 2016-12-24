От НКО ждут активности в реализации социально значимых проектов

В минувшую среду в Саранске состоялось пленарное заседание Общественной палаты РМ. Одним из вопросов заседания стало избрание представителя от организации в состав Общественной палаты России.

На рассмотрение общественники выдвинули четыре кандидатуры. Это Дмитрий Амелькин («Ассоциация врачей Мордовии»), Сергей Маркиянов («Ассоциация юристов России в Республике Мордовия»), Ольга Зеткина («Союз православной молодежи») и научный руководитель республиканского Центра для одаренных детей Дмитрий Подлесный. Перед началом голосования Ольга Зеткина сняла свою кандидатуру.

Сопредседатель Общественной палаты РМ Валерий Юрченков напомнил, что состав Общественной палаты РФ формируется из 40 граждан, утверждаемых Президентом РФ, 85 представителей Общественных палат субъектов РФ и 43 представителей общероссийских организаций и объединений.

По результатам тайного голосования победу одержал главный врач Республиканской клинической больницы № 1 Дмитрий Амелькин. Он поблагодарил членов Общественной палаты Мордовии за оказанное доверие и заверил, что будет достойно представлять интересы гражданского общества, оказывать содействие в реализации и продвижении социальных программ и проектов.

После чего участники мероприятия обсудили задачи Общественной палаты РМ. «В Послании Президента России особое внимание было уделено вопросу привлечения граждан в благотворительные акции. Владимир Путин призвал и Общественную палату, и Агентство стратегических инициатив поддержать волонтерское движение, некоммерческие организации, благотворительные движения, - напомнил сопредседатель ОП РМ Олег Каштанов. - С 1 января текущего года федеральное законодательство открывает доступ для социально ориентированных организаций к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетных средств. В регионах уже формируется реестр негосударственных поставщиков социальных услуг. Законодательно закреплено понятие получателей социальных услуг.

Глава Мордовии Владимир Волков в Послании Госсобранию РМ также отметил большой вклад НКО в созидательные процессы, которые происходят в нашем регионе. Руководство республики ожидает от НКО еще большей активности в реализации социально значимых проектов, увеличения объемов оказываемых ими социальных услуг, а для этого есть и федеральные гранты, и возможности поэтапного доступа к бюджетным средствам.

Владимир Волков дал поручение Правительству республики, состоящее из трех пунктов. Необходимо создать единый реестр социально ориентированных НКО, в кратчайшие сроки принять комплексный план их поэтапного доступа к бюджетным средствам, определить министерства, ответственные за формирование и ведение госреестра социально ориентированных НКО, получателей господдержки. Очевидно, что к решению этих задач должны подключиться и Общественная палата РМ, и сами НКО.

Какие существуют проблемы НКО в плане реализации этих инициатив? В ходе мониторинга и дискуссии на площадке форума «Содружество», который проводился Общественной палатой РФ, был выявлен ряд барьеров, которые осложняют доступ социально ориентированных НКО к оказанию услуг в сфере социального обслуживания. Это низкие тарифы на социальные услуги, долгие сроки их возмещения, отсутствие какого-либо имущества, помещений у НКО, административные барьеры для вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, неравные условия для поставщиков социально ориентированных НКО и другие. Необходимо обратить внимание на эти проблемы и вести мониторинг ситуации и в нашем регионе. Полагаю, что это задача нашей Общественной палаты».

В качестве примера сопредседатель ОП РМ привел 22 автономные некоммерческие организации республики, которым на реализацию социальных проектов удалось привлечь из федерального бюджета миллионы рублей. «Основная статья государственного финансирования - это президентские гранты, - отметил Олег Каштанов. - Тенденция по привлечению грантов в республике позитивная. В прошлом году федеральных грантов было привлечено на сумму свыше 21 млн рублей. Это одна из максимальных цифр в истории НКО Мордовии».

«Еще одной формой общественного контроля является независимая оценка деятельности социальных учреждений. По указу Президента такая работа должна быть осуществлена до 2018 года. В комиссиях на пленарном заседании необходимо обсудить результаты независимых оценок, поскольку они повышают качество услуг», - резюмировал сопредседатель ОП РМ. Также на заседании общественники отметили необходимость уделить особое внимание проблемам в сфере экологии, участившимся случаям суицида среди молодежи.

Елена БУДАНОВА