Горячая линия в «ФКП Росреестр» по Республике Мордовия

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Уважаемые заявители!
31 марта  2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия будет организована «горячая телефонная линия» по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты кадастровой палаты в рамках «горячей телефонной линии» расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления.

 Ждем Ваших звонков 31 марта 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону:  (8342) 79 02 07

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