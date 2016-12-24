Профилактика коррупционных проявлений - в зоне особого внимания

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В государственных структурах, оказывающих услуги населению, существуют определенные риски коррупционных проявлений со стороны работников. Поэтому в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия системно проводятся профилактические мероприятия антикоррупционной направленности.
В качестве превентивной меры в филиале для сотрудников регулярно проводятся инструктаж и обучающие семинары, на которых рассматриваются положения российского законодательства в сфере противодействия коррупции, изучаются вопросы уголовного права. Только в последнее время в учреждении были организованы занятия по темам: «Понятие служебного подлога и уголовная ответственность за это преступление. Судебная практика по данному составу», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Уголовная ответственность за вымогательство взятки. Служебная практика по данной категории дел», «Уголовная ответственность за взятку группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», «Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп».
Каждому вновь принятому сотруднику филиала выдаются пособия «Что такое коррупция и как с ней бороться», «Как гражданину защитить свои трудовые права», всех работников знакомят с памяткой о противодействии коррупции, разработанной в филиале Кадастровой палаты.
Для получения информации о фактах коррупции в учреждении используют все возможные каналы обратной связи с потребителями государственных услуг. На информационном стенде в офисе приема-выдачи документов размещена соответствующая информация и указаны контактные телефоны доверия, по которым граждане могут сообщить о любых противоправных действиях работников филиала. В операционном зале на специальном стенде указан состав комиссии филиала по борьбе с коррупцией, перечислены преступления, которые относятся к коррупционным.
Свои сообщения жители и гости республики могут также оставить в книге отзывов и предложений, направить письма по электронному адресу филиала.
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