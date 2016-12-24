Бывшего районного прокурора Саранска будут судить за особо крупную взятку

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Саранска Николая Парамонова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в июле 2016 года обвиняемый, занимая должность прокурора района, предложил директору строительной организации передать ему взятку в размере 370 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории Октябрьского района Саранска. Кроме того, прокурор района пообещал не использовать в дальнейшем предоставленные ему законом полномочия для принятия мер, направленных на привлечение к установленной законом ответственности, в случае выявления нарушений в деятельности организации. Об этих противоправных требованиях директор строительной организации сообщил в УФСБ по РМ. В результате все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников. 27 июля 2016 года после получения части взятки в размере 300 тысяч рублей прокурор района был задержан и в дальнейшем заключен под стражу.
Как подчеркивают в СКР, преступление было выявлено благодаря содействию сотрудников регионального УФСБ России и службы собственной безопасности прокуратуры республики. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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