Почему плата за отопление в квитанциях за февраль выше, чем в январе?

Город приведут в порядок «под ключ» к 12 июня
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
После выдачи квитанций за жилищно-коммунальные услуги по итогам февраля многие жители Саранска обращаются в ООО «Саранский расчетный центр» с вопросом: «Почему плата за отопление в квитанциях за февраль выше, чем в январских, ведь в феврале погода была теплее?».
Как пояснили в ООО «СРЦ», расчет платы за отопление производится по показаниям общедомовых приборов учета коммунальных услуг, которые ежемесячно снимаются в период с 23 по 25 число текущего месяца. Это установлено пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354. Соответственно, счета на оплату выставляются потребителям за прошедший месяц.
Таким образом, расчетным периодом для расчета объема потребленных коммунальных услуг является период между снятиями показаний прибора учета. Например, по конкретному многоквартирному дому расчетным периодом «январь 2017 года» является срок с 23 декабря 2016 года по 22 января 2017 года, а расчетный период «февраль 2017 года» - с 23 января 2017 года по 22 февраля 2017 года.
Кроме того, начисление платы за отопление зависит от температуры наружного воздуха и, соответственно, потребленного тепла. В холодные месяцы плата за отопление выше, чем в теплые. Например, в расчетном периоде «январь 2017 года» фактическая среднесуточная температура воздуха составила
-6,85°С, а в периоде «февраль 2017 года» она понизилась до -11°С.
«Получилось так, что в расчетный период «февраль 2017 года» попали самые холодные дни конца января и наиболее морозные дни февраля. В связи с этим температура наружного воздуха в расчетном периоде «февраль 2017» оказалась ниже, чем в расчетном периоде «январь 2017», а начисление платы за отопление в «феврале 2017 года» оказалось выше, чем за, казалось бы, более холодный январь», - отметил директор ООО «Саранский расчетный центр» Владислав Коновалов.
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог