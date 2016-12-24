Почему плата за отопление в квитанциях за февраль выше, чем в январе?

После выдачи квитанций за жилищно-коммунальные услуги по итогам февраля многие жители Саранска обращаются в ООО «Саранский расчетный центр» с вопросом: «Почему плата за отопление в квитанциях за февраль выше, чем в январских, ведь в феврале погода была теплее?».

Как пояснили в ООО «СРЦ», расчет платы за отопление производится по показаниям общедомовых приборов учета коммунальных услуг, которые ежемесячно снимаются в период с 23 по 25 число текущего месяца. Это установлено пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354. Соответственно, счета на оплату выставляются потребителям за прошедший месяц.

Таким образом, расчетным периодом для расчета объема потребленных коммунальных услуг является период между снятиями показаний прибора учета. Например, по конкретному многоквартирному дому расчетным периодом «январь 2017 года» является срок с 23 декабря 2016 года по 22 января 2017 года, а расчетный период «февраль 2017 года» - с 23 января 2017 года по 22 февраля 2017 года.

Кроме того, начисление платы за отопление зависит от температуры наружного воздуха и, соответственно, потребленного тепла. В холодные месяцы плата за отопление выше, чем в теплые. Например, в расчетном периоде «январь 2017 года» фактическая среднесуточная температура воздуха составила

-6,85°С, а в периоде «февраль 2017 года» она понизилась до -11°С.

«Получилось так, что в расчетный период «февраль 2017 года» попали самые холодные дни конца января и наиболее морозные дни февраля. В связи с этим температура наружного воздуха в расчетном периоде «февраль 2017» оказалась ниже, чем в расчетном периоде «январь 2017», а начисление платы за отопление в «феврале 2017 года» оказалось выше, чем за, казалось бы, более холодный январь», - отметил директор ООО «Саранский расчетный центр» Владислав Коновалов.