От ямочного ремонта до строительства и благоустройства

Практически сошедший снег во всей красе обнажил проблемы мордовских дорог. Состояние ряда их участков уже успели проверить представители надзорных ведомств, да и интернет-пользователи отмечают наиболее неблагополучные с их точки зрения места. В минувшие выходные Глава Мордовии Владимир Волков решил лично оценить сложившуюся ситуацию в районах республики, и в особенности в ее столице.

Основной вывод: качество дорожного полотна, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Как следствие - кабинету министров и мэрии даны десятки (!) конкретных поручений. «Все дороги необходимо привести в нормативное состояние!» - заявил руководитель региона.

Прежде всего по результатам многочасовой поездки решено незамедлительно приступить к ямочному ремонту. Причем работа эта должна быть завершена до майских праздников. За ходом мероприятий поручено пристально следить городским властям и республиканскому управлению автомобильных дорог.

Впрочем, ямочный ремонт, очевидно, лишь полумера. И одним только его проведением руководство Мордовии не намерено ограничиваться. Например, в Саранске реконструкция дорожного полотна пройдет на улицах Татьяны Бибиной, Коваленко, Веселовского, Васенко, Ботевградской, Республиканской, а также на Северо-Восточном шоссе и других магистралях.

В районах же определены объекты первой и второй очереди. На состоявшемся в понедельник рабочем совещании с Председателем Правительства РМ Владимиром Сушковым, Главой Саранска Петром Тултаевым, вице-премьером - министром финансов Алексеем Симоновым, министром строительства и архитектуры Виктором Цыгановым, а также руководителем Упрдора Валерием Резеповым были рассмотрены задачи на перспективу, обсуждены планы дорожного строительства, определены источники финансирования. В общей сложности на строительство сельских дорог в текущем году планируется направить полмиллиарда рублей. При этом общие объемы дорожных работ оцениваются в 5 миллиардов. Построить и капитально отремонтировать предстоит не менее 127 километров федеральных, региональных и местных дорог. «Каждый рубль должен быть потрачен максимально эффективно, - заметил в данной связи Владимир Волков. - Все работы следует проводить своевременно, качественно и в полном объеме!».

Еще одно немаловажное направление - благоустройство дворовых территорий, строительство и ремонт тротуаров. Граждане, проживающие в спальных районах Саранска, показали Главе самые труднопроходимые участки - там работы начнутся в первую очередь. В ходе уже упомянутого совещания было подчеркнуто, что планы необходимо скорректировать с учетом поступивших просьб и наказов. «Все обращения жителей республики по дорожной тематике, поступившие в период предвыборных встреч, требуется отработать по максимуму», - сказал руководитель региона.

Соответственно, тема ремонта городских дорог рассматривалась одной из первых на оперативном совещании в Администрации Саранска. Как здесь отмечалось, особенно много нареканий у жителей города вызывает дорога по ул. Т. Бибиной.

- Мы знаем об этой проблемной дороге, - заверил Петр Тултаев. - Сейчас нет смысла вкладывать в нее деньги. Ремонтировать ее сейчас или просто засыпать ямы щебнем не имеет смысла, поскольку талые воды все смоют. Мы просто выкинем деньги на ветер. Однако терпеть ямы на этом участке дороги осталось недолго. Во время последнего объезда проблемных участков вместе с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым еще раз было подчеркнуто, что дорогу на улице Т. Бибиной в этом году капитально отремонтируют. Ремонт начнется в мае и будет основательным. Дорога будет проложена по всем правилам и нормам - с дренажем, ливневками, остановочными карманами и пешеходными дорожками с двух сторон. К началу сентября все работы должны быть завершены, примерно в это же время по ул. Т. Бибиной будет пущен общественный транспорт. Раньше это сделать невозможно, поскольку для проезда автобусов нет условий.

В этом году планируется отремонтировать многие центральные дороги города, в частности на улицах Ботевградской, Веселовского, Коваленко, Васенко, Волгоградской, Ульянова и других, список улиц еще уточняется. Будет продолжена работа и по благоустройству дворовых территорий, при этом обязательно с учетом мнения жителей города, поступивших просьб и наказов.