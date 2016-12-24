В Саранске рассмотрены вопросы подготовки к футбольному чемпионату

Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй практически все объекты, возводимые в рамках чемпионата. Предстоит очень напряженная работа, когда на первый план выходит безусловное соблюдение сроков выполнения ранее намеченных мероприятий», - об этом сообщил на прошедшем 10 марта заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению матчей ЧМ по футболу 2018 г. Глава Мордовии Владимир Волков.

В целом, по мнению руководителя республики, работы ведутся по графику, а иногда даже с некоторым его опережением. В то же время имеются некоторые проблемные моменты, требующие повышенного внимания. «Едва ли есть смысл лишний раз говорить об успехах: мы о них и без того знаем, - отметил Владимир Волков. - Сейчас важно обсудить острые вопросы и обозначить пути их решения».

Речь идет, в частности, об аэропортовом комплексе мордовской столицы. После смены подрядчика работы там заметно активизировались. Однако окончательно отставание так и не ликвидировано. Причем касается это и региональной, и федеральной составляющих - пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосы, системы навигации…

Немало нареканий также вызывает обустройство пешеходных переходов на железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки. Реконструкция их, по сути, до сих пор не началась. Хотя проектно-сметная документация давно готова, да и организационные вопросы рассмотрены на всех уровнях.

Не все так гладко, оказывается, и со строительством главного объекта мундиаля - стадиона «Мордовия-Арена». Впрочем, тут налицо скорее чисто технические сложности. Объем работ довольно большой, а потому по отдельным направлениям отставание неизбежно. Сегодня, например, требуется активнее заниматься монтажом кровельных металлоконструкций. «Правительство республики должно постоянно контактировать с подрядчиками, оперативно решать возникающие проблемы», - подчеркнул Глава республики.

Сказанное в равной степени относится ко всей прилегающей к «объекту № 1» территории - будь то набережная реки Инсар, жилой массив «Юбилейный» или комплекс «Тавла». «В основном работы следует завершить уже в текущем году, - заметил Владимир Волков. - Притом наряду со строительством жилых домов, объектов социальной инфраструктуры надо помнить о благоустройстве и комплексном развитии нового городского района».

Единственным проектом, с реализацией которого, возможно, придется повременить, станет аквапарк. В принципе, власти не отказываются от его возведения. Тем более что подобные просьбы высказывают многие горожане. В настоящее время идет поиск потенциальных инвесторов. Но когда именно те смогут приступить к работам и успеют ли уложиться до мундиаля - неизвестно.

Отдельно Глава республики остановился на персональной ответственности руководителей министерств и ведомств, муниципальных структур за несоблюдение сроков исполнения обязательств. «Нам предстоит выполнить множество мероприятий, так или иначе связанных с предстоящими событиями. А времени до чемпионата остается все меньше и меньше. В таких условиях любая задержка, не говоря уж об остановке или срыве работ, будет восприниматься как ЧП. Выводы последуют незамедлительно».

Аналогичной точки зрения, к слову, ныне придерживается и федеральный центр. Президент России лично контролирует ход подготовки к чемпионату. Регионы-организаторы обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении комплексного плана. Соответственно, Правительству РМ поручено направлять актуальную информацию Главе Мордовии.

«Конечно, у нас есть огромный опыт проведения различных российских и международных форумов, турниров и соревнований, - резюмировал руководитель республики. - Но футбольное первенство планеты по своему масштабу с ними трудно сравнивать. На сей счет не должно быть никаких заблуждений. Мы не имеем права подвести страну и родную республику».

Разговор о реализации регионального и комплексного планов подготовки к ЧМ продолжился уже за закрытыми дверями. С докладами и сообщениями выступили вице-премьер республиканского Правительства - министр целевых программ Алексей Меркушкин и представители оргкомитета «Россия-2018».