Нужен ли при регистрации квартиры адрес моей электронной почты в регистрационной палате?

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Собираюсь регистрировать квартиру. Обязательно ли оставлять в регистрационной палате для связи со мной адрес электронной почты?
На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.
При обращении за оказанием государственной услуги (регистрации прав) необходимо указать в заявлении о государственной регистрации прав на недвижимое имущество адрес электронной почты. В этом случае, уведомления о приостановлении госрегистрации прав, об отказе в такой регистрации прав и другие уведомления о ходе оказания государственной услуги будут направлены Вам на адрес электронной почты указанной в заявлении.
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...