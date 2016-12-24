Нужен ли при регистрации квартиры адрес моей электронной почты в регистрационной палате?

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Собираюсь регистрировать квартиру. Обязательно ли оставлять в регистрационной палате для связи со мной адрес электронной почты?

На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.

При обращении за оказанием государственной услуги (регистрации прав) необходимо указать в заявлении о государственной регистрации прав на недвижимое имущество адрес электронной почты. В этом случае, уведомления о приостановлении госрегистрации прав, об отказе в такой регистрации прав и другие уведомления о ходе оказания государственной услуги будут направлены Вам на адрес электронной почты указанной в заявлении.

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