Многофункциональные центры Мордовии активно предоставляют населению услуги Росреестра

В Мордовии создана разветвленная сеть многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. В настоящее время в республике действуют 23 МФЦ «Мои документы» (211 окон), территориально обособленные структурные подразделения (офисы) в 67 муниципальных образованиях (74 окна). Охват населения региона принципом «одного окна» составляет 99,2 процента.

Многофункциональные центры наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

МфЦ в значительной мере упрощают получение государственных услуг для граждан. Их главное преимущество в том, что человеку не нужно ходить по разным инстанциям и ведомствам, он может подать и получить документы в одном месте. При этом заявителям нет нужды искать сомнительных посредников, кроме того внедрение «бесконтактных технологий» позволяет исключить влияние коррупционной составляющей.

Росреестр постоянно увеличивает долю услуг, оказанных в электронном виде и на базе МФЦ «Мои документы», что значительно сокращает сроки обслуживания заявителей. Например, в минувшем году с помощью бесконтактных форм получения услуг – через Интернет и офисы МФЦ – в Росреестр направлено 86 % запросов на получение сведений из реестра прав и кадастра недвижимости.



