Многофункциональные центры Мордовии активно предоставляют населению услуги Росреестра

«Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем»
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
В Мордовии создана разветвленная сеть многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. В настоящее время в республике действуют 23 МФЦ «Мои документы» (211 окон), территориально обособленные структурные подразделения (офисы) в 67 муниципальных образованиях (74 окна). Охват населения региона принципом «одного окна» составляет 99,2 процента.
Многофункциональные центры наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
МфЦ в значительной мере упрощают получение государственных услуг для граждан. Их главное преимущество в том, что человеку не нужно ходить по разным инстанциям и ведомствам, он может подать и получить документы в одном месте. При этом заявителям нет нужды искать сомнительных посредников, кроме того внедрение «бесконтактных технологий» позволяет исключить влияние коррупционной составляющей.
Росреестр постоянно увеличивает долю услуг, оказанных в электронном виде и на базе МФЦ «Мои документы», что значительно сокращает сроки обслуживания заявителей. Например, в минувшем году с помощью бесконтактных форм получения услуг – через Интернет и офисы МФЦ – в Росреестр направлено 86 % запросов на получение сведений из реестра прав и кадастра недвижимости.
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...