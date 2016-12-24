В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законному ведению бизнеса

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Как поясняют в ведомстве, с мая 2012 по сентябрь 2015 года должностные лица Администрации городского поселения Рузаевка, с использованием своего служебного положения, воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности путем неправомерного отказа в выдаче индивидуальному предпринимателю разрешения на строительство продовольственного магазина в городе Рузаевке на земельном участке, находящемся в его пользовании. В результате были нарушены его права и законные интересы на использование данного участка в коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли.

В СКР подчеркивают, что уголовное дело возбуждено следственными органами с учетом материалов прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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