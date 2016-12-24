По факту нападения собак на школьницу возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту нападения стаи бродячих собак на школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как поясняют в СКР, 29 января 2017 года на 13-летнюю девочку, когда она бежала по парку в Ленинском районе города Саранска, напала стая бродячих собак в количестве пяти особей, причем две из них укусили школьницу за левую голень. Ребенок серьезно не пострадал только благодаря случайному прохожему, который отогнал собак и довел девочку до дома. Пострадавшая с укусами была доставлена в больницу, где находилась на лечении до 14 февраля.

Сообщения о нападении на девочку в республиканских СМИ было размещено в конце января текущего года, после чего по публикациям следственными органами была организована и проведена доследственная проверка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следствием устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося. В ходе расследования будет устанавливаться, в полной ли мере выполняют свои обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова бесхозяйных животных.