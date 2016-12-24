Город приведут в порядок «под ключ» к 12 июня

«Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем»
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора - пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов и др. Да и дорожное полотно бывает к весне разбито так, что требует незамедлительного ремонта. В связи с этим Петр Тултаев на планерке в мэрии обозначил график предстоящих работ по наведению чистоты в городе.
- Большая часть работ по уборке города должна быть сделана к 9 Мая, - распорядился градоначальник. - Дороги должны быть восстановлены, бордюры сделаны. Привлекайте активнее к работе ответственных за их состояние. Также необходимо убрать мусор и с территорий школ, детских садов, поликлиник. К 12 июня Саранск должен быть сдан под ключ - ямочный ремонт дорог, побелка, покраска, уборка улиц должны быть завершены на 100%. В этом году 1 апреля стартует ежегодная акция «Чистый город». К этому времени необходимо подготовить инвентарь и мешки для мусора. Также весной будет продолжена акция «Народный сквер»
- На прошлой неделе я ездил в командировку в Уфу, - продолжил Глава Саранска. - В каждой поездке есть чему поучиться. Однако хочу отметить, что Саранск по чистоте находится на высоком месте. Я это говорю не для того, чтобы все тут же расслабились, а чтобы поняли, что мы работаем достойно и нам нечего стыдиться!
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
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