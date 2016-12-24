В Саранске будет открыта новая мебельная фабрика

«У нас сейчас не рынок - базар!»
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с генеральным директором компании «EMBAWOOD» из Азербайджана Тамерланом Куркиевым.
Новое производство планируется организовать на базе создаваемого в республике индустриального парка «Рабэкс Групп». Первоначально предприятие займется выпуском корпусной мебели, но уже со следующего года здесь заработает линия по производству мягкой мебели. В реализацию проекта предполагается вложить не менее 800 миллионов рублей. Объемы производства составят свыше 15 тысяч комплектов. Будет создано несколько сотен рабочих мест.
По мнению руководителя региона, открытие нового предприятия благоприятно скажется на развитии экономики республики и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности: «Уже сегодня Мордовия занимает достаточно высокие позиции в ряде соответствующих национальных рейтингов. В частности, республика за год поднялась с 18-й на 4-ю строчку рейтинга инновационного развития Высшей школы экономики, с 20-го на 3-е место - по индексу качества инновационной политики, а по индексу инновационной активности и вовсе стала лучшей».
К слову, компания «EMBAWOOD» помимо собственно Азербайджана работает в России, Грузии и Казахстане, владеет 7 фабриками и глобальной сетью розничных продаж, в состав которой входит большое количество фирменных магазинов.
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
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