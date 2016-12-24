Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович

2 марта стало известно имя автора текста для всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» 2017 года, которая пройдет в Саранске 8 апреля. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Каждая часть предлагаемого к написанию текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. «Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», - признался Леонид Юзефович.

С февраля в Саранске, как и в 85 городах России, проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту. Кроме того, работают и онлайн-курсы, которые проходят каждую среду на сайте проекта. В Саранске бесплатные образовательные курсы организованы в главном корпусе МГУ им. Н.П. Огарёва. Следующее занятие состоится 9 марта в 19.00 в аудитории 218.

В этом году к диктанту присоединились еще 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, а также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые). В общем же география проекта составляет 514 российских и 287 зарубежных городов, которые уже подали заявки на проведение диктанта.