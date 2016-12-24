«Каждый ребенок - личность, и работа с ним должна быть индивидуальной»
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Каждый человек хочет летом хорошо отдохнуть, и желательно на море, да еще в хорошей компании. Для детей самое желанное - отдохнуть в «Артеке», ведь детский центр расположен в одном из красивейших мест планеты - на побережье Черного моря в Крыму.
«Почта России» дает возможность школьникам Мордовии побывать в «Артеке». Уже второй год подряд организация проводит открытый конкурс детских писем «Почта, я хочу в «Артек», победители которого получат бесплатные путевки в Международный детский центр.
В прошлом году дети со всего мира написали и отправили более пяти тысяч писем. В творческом соревновании приняли участие ребята из всех регионов России, письма также пришли из Азии, Америки, стран Ближнего Востока, Европы и СНГ. Благодаря этому конкурсу талантливые ребята получают шанс не только заявить о себе и своих творческих способностях, но и в качестве награды посетить в августе 2017 года знаменитый международный лагерь, присоединиться к дружной семье артековцев.
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно написать письмо на тему «Почта, я хочу в «Артек» и до 30 апреля 2017 года отправить его в Детский игровой развлекательный центр «Почта Артека» по адресу: 298645, Республика Крым, пгт. Гурзуф, Международный детский центр «Артек», «Почта «Артека», конкурс письма «Почта, я хочу в «Артек».
Итоги конкурса будут подведены в день рождения «Артека» - 16 июня. Полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org.
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