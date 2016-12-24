Филиал «Мордовэнерго» поблагодарили за оказанную помощь

В адрес филиала «Мордовэнерго» поступило благодарственное письмо от Министерства энергетики Московской области. Глава ведомства - Леонид Неганов - выражает искреннюю благодарность филиалу ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» за профессионализм и безупречную работу в период ликвидации последствий стихии, обрушившейся на Московскую область 11 ноября, а также за отзывчивость и понимание, проявленные в столь трудные минуты.

В ноябре 2016 года объединенная бригада Саранского и Ковылкинского производственных отделений (ПО), а также работники Краснослободского ПО помогали восстанавливать электроснабжение, нарушенное в результате неблагоприятных погодных условий в Московском регионе.

Спустя месяц в декабре специалисты филиала «Мордовэнерго» пришли на помощь своим коллегам из Ростовской области, где природная стихия также оставила без света десятки тысяч жителей. Бригады Саранского, Комсомольского и Краснослободского ПО, круглосуточно работая плечом к плечу с коллегами в сложных погодных условиях, внесли неоценимый вклад в восстановление электроснабжения региона.

Подобные ситуации ярко демонстрируют верность энергетиков многолетним традициям взаимовыручки и профессионального братства.



