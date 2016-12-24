«Почта Банк» пришел в Мордовию!

На прошлой неделе в Саранске открылся первый офис «Почта Банка». Обслуживание клиентов будет вестись в здании центрального Саранского почтамта (ул. Большевистская, 31) - здесь на первом этаже открыты соответствующие окна. На церемонии побывал корр. «ВС».



Ближе к людям

- Открытие первых окон «Почта Банка» в Республике Мордовия, несомненно, большой плюс для жителей республики, - отметил министр информатизации и связи Республики Мордовия Олег Соколов. - Уверен, что и услуги почты станут более востребованными, поскольку «Почта Банк» будет оказывать услуги на территории Почты России. Не могу не приветствовать появление новой финансовой организации на территории Мордовии, ведь это еще один шаг к улучшению уровня жизни населения, поскольку банковские услуги стали ближе для граждан, доступнее и в какой-то мере более понятными не только для населения крупных городов, но и для жителей сельской местности. Уверен, что бизнес в республике у «Почта Банка» сложится, и это первый шаг к успешному развитию организации в целом.



Банк без дорогих офисов и золотых перил

- «Почта Банк» работает в новом интересном формате, - рассказывает директор макрорегиона «Поволжье Север» ПАО «Почта Банк» Алексей Абрамов. - Никогда еще банковский бизнес в России не использовал такие легкие форматы. Мы не настроены возводить дорогие банковские офисы с золотыми перилами, клиентам это точно не надо. Поэтому мы выстраиваем легкую модель, чтобы все затраты, которые вкладываем в проект, как можно скорее окупились и эта нагрузка не ложилась на наших клиентов. Развиваться мы будем различными форматами, перед вашими глазами первый формат, когда на территории почтового отделения присутствует сотрудник банка. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудником «Почты России», прошедшим дополнительное обучение. Наша задача номер один - сформировать правильное отношение клиентов к нашему банку и завоевать доверие. Уверен, что наш проект будет реализован масштабно, и уже в краткосрочной перспективе «Почта Банк» станет банком выбора № 1 среди клиентов и самым популярным розничным банком в России. Здесь можно открыть вклад, оформить карточку или взять кредит, то есть «Почта Банк» оказывает все обычные банковские услуги. Призываю смело подходить к нашим окнам, протестировать их работу. Нам очень важно мнение клиентов, ведь мы работаем в новом формате, и если наших клиентов что-то не устраивает, мы готовы все рассмотреть очень быстро.

Хочу поблагодарить наших коллег из «Почты России» за поддержку в реализации этого проекта, ведь мы зашли на их территорию, и региональные власти, которые везде нас поддерживают.



География банковских услуг станет шире

- Открытие «Почта Банка» - очень знаковое событие не только для «Почты России», но и для всех жителей региона, - уверен директор мордовского филиала «Почты России» Вячеслав Макейчев. - «Почта России» и до этого оказывала огромный спектр финансовых услуг, мы давно принимаем платежи в счет погашения кредитов, проводим операции с денежными переводами. Появление «Почта Банка» поспособствует значительному расширению спектра и географии банковских услуг для всех жителей республики. Мы окажем максимальное содействие в развитии «Почта Банка» в Мордовии.

В Мордовии до конца года начнут работу около ста точек присутствия «Почта Банка», в том числе один клиентский центр в стрит-ритейле, 17 клиентских центров в отделениях почтовой связи, а также 81 окно продаж с сотрудниками «Почты России».



Справка «ВС»:

«Почта Банк» (лицензия ЦБ РФ № 650 от 25.03.2016) - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года международной финансовой группой ВТБ и ФГУП «Почта России» на базе «Лето Банка».

Одной из главных социально значимых задач «Почта Банка» является повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Другая важная задача - увеличение доли безналичных платежей в экономике. Банк развивает филиальную сеть на базе отделений «Почты России». В 2017 году в целом будет открыто около 6000 точек оказания услуг банка в 3500 отделениях почтовой связи. К 2018 году банк будет представлен в 15000 отделениях «Почты России» по всей стране.

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