Тракториста будут судить за неосторожное убийство

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении тракториста ГУП РМ «Тепличное». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным СКР, утром 15 сентября 2016 года в Октябрьском районе Саранска обвиняемый, управляя трактором с прицепом в виде картофелеуборочного комбайна, находился в поле, где проходили работы по уборке картофеля. При этом на комбайне находились две женщины, которые следили за лентой транспортера. Во время работы мужчина, не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом, в результате чего совершил наезд прицепом на железобетонную опору линии электропередач. От удара опора переломилась и упала на одну из женщин, зажав ее между поручнем прицепа и кузовом. Пострадавшая с телесными повреждения была госпитализирована в больницу, где 23 сентября скончалась от тупой закрытой травмы груди.

Как подчеркивают в ведомстве, по данному факту собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.