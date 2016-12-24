Тракториста будут судить за неосторожное убийство

«Проблему платков в школе можно решить только с помощью диалога»
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении тракториста ГУП РМ «Тепличное». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По данным СКР, утром 15 сентября 2016 года в Октябрьском районе Саранска обвиняемый, управляя трактором с прицепом в виде картофелеуборочного комбайна, находился в поле, где проходили работы по уборке картофеля. При этом на комбайне находились две женщины, которые следили за лентой транспортера. Во время работы мужчина, не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом, в результате чего совершил наезд прицепом на железобетонную опору линии электропередач. От удара опора переломилась и упала на одну из женщин, зажав ее между поручнем прицепа и кузовом. Пострадавшая с телесными повреждения была госпитализирована в больницу, где 23 сентября скончалась от тупой закрытой травмы груди.
Как подчеркивают в ведомстве, по данному факту собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...