Дети работников кадастра посвятили рисунки своим родителям

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В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия подвели итоги традиционного конкурса «Рисуют наши дети!»
Свои работы, приуроченные ко Дню защитника Отечества и женскому празднику 8 Марта, подготовили дети работников кадастра. Всего в экспозиции представлено более 40 живописных рисунков юных художников, самым маленьким из которых всего по 3-4 года. Красочная выставка «Рисуют наши дети!» размещена на витраже у входа в зал приема-выдачи документов, и с ней могут ознакомиться посетители филиала.
Рисунки детей, посвященные родителям – работникам филиала, подкупают своей непосредственностью, неожиданным взглядом на окружающий мир, окрыленным полетом фантазии. По словам родителей, в каждую работу вложено много труда, души и старания.
Директор филиала Александр Пыков тепло поблагодарил ребят и их родителей за активное участие в выставке и вручил подарки не только победителям и призерам в трех возрастных категориях, но и всем участникам конкурса детских рисунков.
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