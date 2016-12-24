Дети работников кадастра посвятили рисунки своим родителям

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия подвели итоги традиционного конкурса «Рисуют наши дети!»

Свои работы, приуроченные ко Дню защитника Отечества и женскому празднику 8 Марта, подготовили дети работников кадастра. Всего в экспозиции представлено более 40 живописных рисунков юных художников, самым маленьким из которых всего по 3-4 года. Красочная выставка «Рисуют наши дети!» размещена на витраже у входа в зал приема-выдачи документов, и с ней могут ознакомиться посетители филиала.

Рисунки детей, посвященные родителям – работникам филиала, подкупают своей непосредственностью, неожиданным взглядом на окружающий мир, окрыленным полетом фантазии. По словам родителей, в каждую работу вложено много труда, души и старания.

Директор филиала Александр Пыков тепло поблагодарил ребят и их родителей за активное участие в выставке и вручил подарки не только победителям и призерам в трех возрастных категориях, но и всем участникам конкурса детских рисунков.



