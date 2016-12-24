Житель Рузаевки задержан по подозрению в убийстве

Правоохранительные органы задержали 61-летнего жителя Рузаевки по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете.

4 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в коридоре общежития по улице Менделеева в городе Рузаевке тела 53-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Рузаевке СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства задержан 61-летний житель Рузаевки.

По версии следствия, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в комнате у последнего, после чего скрылся с места происшествия. После задержания он пояснил следователю, что телесные повреждения причинил пострадавшему из-за того, что приревновал его к своей сожительнице.

В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.