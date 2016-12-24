Житель Рузаевки задержан по подозрению в убийстве

«Культурные откаты» чиновника Тундыкова
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Правоохранительные органы задержали 61-летнего жителя Рузаевки по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете.
4 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в коридоре общежития по улице Менделеева в городе Рузаевке тела 53-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Рузаевке СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства задержан 61-летний житель Рузаевки.
По версии следствия, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в комнате у последнего, после чего скрылся с места происшествия. После задержания он пояснил следователю, что телесные повреждения причинил пострадавшему из-за того, что приревновал его к своей сожительнице.
В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...