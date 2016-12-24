Директора коммерческой фирмы будут судить за особо крупное мошенничество

Отдел по расследованию особо важных дел СКР РФ по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Карпай». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как стало известно «ВС», с декабря 2014 по ноябрь 2015 года обвиняемый, используя свое служебное положение, путем обмана работников налоговой службы совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в сумме около 1,5 миллионов рублей посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

В результате мер, принятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, обвиняемым полностью возмещен причиненный ущерб.

Как поясняют в СКР, факт противоправной деятельности выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Мордовии и МВД по РМ. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.