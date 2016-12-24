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С 1 января 2017 года заработал новый сервис «Личный кабинет правообладателя». Новый сервис создан с целью повышения уровня защищенности прав и улучшения качества обслуживания собственников недвижимости.
В сервисе «Личный кабинет правообладателя» владелец может просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (адрес, площадь, кадастровая стоимость), увидеть расположение объекта на Публичной кадастровой карте, а также получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, о наложении или прекращении арестов и обременений права. Оперативное информирование об изменениях позволит владельцам своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении их объектов недвижимости. Сервис позволяет отслеживать статус исполнения государственных услуг, а также записаться на прием в офис для получения сведений из реестра недвижимости, подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу.
Для работы в личном кабинете необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru.
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
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