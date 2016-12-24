В Мордовии отмечается День землеустроителя и работника кадастра

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Республика Мордовия является одним из немногих регионов России, где официально установлен профессиональный праздник – День землеустроителя и работника кадастра.

Он отмечается ежегодно 28 февраля и был учрежден в 2008 году Указом Главы Республики Мордовия в знак признания заслуг землеустроителей и работников кадастра на разных исторических этапах развития.

Дата 28 февраля выбрана не случайно. Именно в этот день в 1933 году постановлением Коллегии Средне-Волжского краевого земельного управления в Мордовской автономной области был создан самостоятельный руководящий орган – Управление землеустройства.

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