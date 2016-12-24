Республика поднялась на три позиции в рейтинге качества жизни

Агентство «РИА Рейтинг» обнародовало в понедельник результаты своего пятого по счету исследования качества жизни населения в регионах страны. Мордовия поднялась в нем за год на три позиции, оказавшись на 45 месте среди всех российских территорий. А по сравнению с первым исследованием, датированным 2012 годом, регион поднялся вверх сразу на 16 пунктов.

Обращает на себя внимание тот факт, что республике удалось улучшить свои позиции в весьма непростой период 2015-2016 г. Во всем Приволжском федеральном округе, к слову, рост значений рейтингового балла отмечен только в двух регионах - Чувашии и Мордовии.

Что касается лидеров и аутсайдеров рейтинга, здесь существенных перемен не произошло. В первой тройке по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают же список Калмыкия, Ингушетия и Тыва.

«Улучшение качества жизни граждан, несомненно, останется нашим приоритетом во все ближайшие годы, - так прокомментировал результаты исследования Глава республики Владимир Волков. - Мы намерены добиваться поставленных целей в ежедневном труде, в котором нет мелочей. Строя жилье, заводы, больницы, дворцы культуры и театры, развивая массовый спорт, мы тем самым повышаем качество жизни людей. Каждую новую сельскую дорогу, каждый построенный ФАП, детский сад или школу тоже следует рассматривать как важный вклад в будущее Мордовии и ее населения».

Добавим, что при составлении рейтинга учитывалось 72 показателя, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, - от уровня экономического развития и доходов населения до обеспеченности граждан различными услугами и климатических условий. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Минздрава и Минфина страны, Центробанка, а также региональных органов власти.