Республика поднялась на три позиции в рейтинге качества жизни

В День города в Саранске откроются два детских сада
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...