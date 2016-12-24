Летом школьникам найдут работу

Награды талантливой молодежи
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...