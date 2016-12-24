Летом школьникам найдут работу

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Уже не первый год саранские школьники устраиваются на работу во время летних каникул. Таким образом они не только зарабатывают себе на карманные расходы, но и узнают цену труду. 
Однако в последнее время предприятия неохотно берут на работу несовершеннолетних. На рабочем совещании в мэрии Петр Тултаев поручил проработать юридическую сторону вопроса: ответственность руководителей предприятий, на которых будут трудиться школьники, условия работы и оплаты труда, согласование с родителями. В течение месяца все муниципальные предприятия и организации Саранска должны предоставить в Управление образования списки вакансий, предназначенных для подростков. 
- В городском хозяйстве масса рабочих мест, где можно использовать труд учащихся старших классов городских школ, - отметил мэр Саранска. - Не вижу ничего плохого в том, что подростки во время летних каникул поработают на благо города, а также заработают. Мы в свое время и в поле работали и не жаловались!
 

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