Налоговики республики подвели итоги работы в минувшем году

На прошедшем в четверг расширенном заседании коллегии республиканского Управления федеральной налоговой службы были оглашены некоторые итоги работы ведомства в прошлом году.

В целом, как отмечалось, мордовские налоговики сработали весьма успешно. В консолидированный бюджет РФ было мобилизовано свыше 36,56 миллиарда рублей, что на 12,3 процента больше, нежели в 2015 г. Причем значительная часть этих средств - 65,3%, или почти 23, 9 млрд руб. - поступила в казну региона. Одновременно сразу на 30,5% сократились объемы задолженности. По словам руководителя Управления Светланы Вишняковой, снижению давления на добросовестных предпринимателей в немалой степени способствует применяемый налоговыми органами риск-ориентированный подход в контрольной деятельности. Сейчас, кстати, 97,7% республиканских налогоплательщиков удовлетворены качеством предоставляемых ФНС России услуг.