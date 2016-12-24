Налоговики республики подвели итоги работы в минувшем году

«Культурные откаты» чиновника Тундыкова
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...