В Саранске открылись курсы для подготовки к Тотальному диктанту

Раз в году каждый россиянин, желающий проверить свою грамотность, может принять участие в Тотальном диктанте. Возраст и профессия участников не имеют значения. Но некоторым людям, давно окончившим школу или вуз, порой необходимо освежить знания. Именно для них в рамках проведения Тотального диктанта в Саранске проводятся бесплатные занятия по русскому языку.

Образовательные курсы «Русский язык по средам» будут проходить каждую неделю. Первое занятие состоится 22 февраля в главном корпусе МГУ им. Огарева (ул. Большевистская, 68). Слушатели курсов вспомнят правила, знание которых пригодится как в повседневной жизни, так и при написании диктанта. Например, написание бессоюзных, сложноподчинённых и сложносочинённых предложений, одной и двух «н», слитное и раздельное написания слов. Все это, скорее всего, пригодится при написании Тотального диктанта, поэтому посещение занятий может повысить шансы на хороший результат.

В этом году Тотальный диктант пройдет уже в 14-й раз, и с каждым годом он становится все популярнее. Только в 2016 году людей, желающих проверить свою грамотность, в России было более 100 тысяч человек, количество городов-участников также перевалило за сотню. И это не может не радовать, ведь участие в диктанте - это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. И полученная оценка - это не ярлык, не клеймо, а повод выяснить, над чем стоит работать. К тому же вы еще раз сможете убедиться, что быть грамотным - это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека.

Напомним, Тотальный диктант-2017 намечен на 8 апреля, так что время для подготовки есть, главное правильно его использовать!