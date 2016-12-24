Филиал «Мордовэнерго» подвел итоги 2016 года

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» подведены итоги работы в 2016 году. На совещание, которое прошло в расширенном формате, собрались руководители аппарата управления, а также директора производственных отделений и начальники РЭС.

Открывая заседание, директор филиала «Мордовэнерго» Евгений Дергунов подчеркнул, что сегодня очень важно понимать, каких результатов достиг филиал за последний год, каким производственным потенциалом он обладает, для того чтобы определить вектор развития предприятия в 2017 году. В своем выступлении он сделал акцент на необходимости решения стратегически важных задач - таких как повышение не только количественных, но и качественных показателей работы. Особенно это касается подготовки объектов электроэнергетики к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно результатам деятельности объем ремонтной программы в 2016 году составил более 114 млн рублей, при этом возрос объем работ, выполняемых хозяйственным способом, т.е. собственными силами. Положительная динамика отмечается в увеличении полезного отпуска электроэнергии, который в 2016 году составил 2 млн 242 тыс. кВтч. Объем финансирования инвестиционной программы превышает 363 млн 600 тыс. руб. Немаловажный итог - на предприятии в прошлом году возросла заработная плата, и в первую очередь это касается производственного персонала в районных подразделениях филиала «Мордовэнерго».

На совещании обсуждалась работа в области охраны труда и производственной безопасности, подробно рассмотрены показатели в части оперативно-ситуационного управления, а также в области технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Затронута проблема безучетного потребления электроэнергии недобросовестными абонентами и пресечения совместно с правоохранительными органами подобных фактов. Поднимались вопросы экономической и информационной безопасности предприятия, транспортного обеспечения и социально-трудовых отношений.

В завершение совещания директор филиала «Мордовэнерго» Евгений Дергунов акцентировал внимание на том, что в ближайшее время перед энергопредприятием ставятся новые более высокие задачи, которые тесно связаны со снижением аварийности, повышением надежности энергоснабжения и ответственным отношением каждого сотрудника к поставленным целям. От этого будет зависеть не только выполнение производственных программ, но и главная задача - качественное, безопасное и надежное электроснабжение населения, социальной и промышленной инфраструктуры региона, а также объектов чемпионата мира по футболу, который пройдет в Саранске в 2018 году.