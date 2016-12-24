Члены Общественной молодежной палаты станут помощниками депутатов Госcобрания

В День города в Саранске откроются два детских сада
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...