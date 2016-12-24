Члены Общественной молодежной палаты станут помощниками депутатов Госcобрания

Такое решение принято на прошедшем 15 февраля заседании фракции «Единая Ро ссия». По мнению парламентариев, это будет способствовать повышению эффективности работы всего депутатского корпуса, привлечению молодежи к законотворчеству и реализации общественно значимых проектов. Ранее, кстати, народные избранники уже отмечали активность молодежной палаты и актуальность вносимых ею предложений. На основе одного из них был, в частности, принят небезызвестный закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции (предусматривающий, например, запрет на продажу в республике так называемых энергетиков).

Впрочем, окончательное решение о закреплении за депутатами помощников из числа членов Общественной молодежной палаты должно принять руководство Государственного собрания РМ.