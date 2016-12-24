Члены Общественной молодежной палаты станут помощниками депутатов Госcобрания

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Такое решение принято на прошедшем 15 февраля заседании фракции «Единая Ро ссия». По мнению парламентариев, это будет способствовать повышению эффективности работы всего депутатского корпуса, привлечению молодежи к законотворчеству и реализации общественно значимых проектов. Ранее, кстати, народные избранники уже отмечали активность молодежной палаты и актуальность вносимых ею предложений. На основе одного из них был, в частности, принят небезызвестный закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции (предусматривающий, например, запрет на продажу в республике так называемых энергетиков). 
Впрочем, окончательное решение о закреплении за депутатами помощников из числа членов Общественной молодежной палаты должно принять руководство Государственного собрания РМ.
 

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