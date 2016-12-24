«Единая Россия» готовится провести кадровый отбор

Республиканские единороссы начали подготовку к выборам 2017 года. Об этом сообщил в минувший четверг секретарь регионального отделения партии Владимир Чибиркин. На федеральном уровне о старте избирательной кампании было объявлено 7 февраля. К тому моменту президиум Генерального совета уже принял решение о проведении предварительного голосования, были утверждены и соответствующие положения о праймериз.

В Мордовии нынешний год обещает быть не менее жарким в политическом плане. Во-первых, здесь пройдут выборы в органы местного самоуправления по замещению 22 высвободившихся мандатов. Ну а во-вторых, избрать предстоит и Главу Мордовии. Своих кандидатов «ЕР» вновь намерена определить публично. Праймериз, как и в целом по стране, состоятся 28 мая.

Выдвижение претендентов на места в местных советах предполагается провести по уже апробированной в республике схеме. К голосованию будет привлечено 50 процентов выборщиков от самой партии и 50 процентов - от общественных организаций.

С кандидатами на должность Главы от применения какой-либо конкретной модели решено отказаться. Претенденты в обязательном порядке должны провести встречи с секретарями первичных отделений, охватив в общей сложности не менее половины из них. «Таким образом, особое внимание будет уделено нашему опорному партийному звену - первичкам, что позволит включить в предвыборные программы инициативы с мест. То есть вопросы, по-настоящему волнующие людей», - подчеркнул Владимир Чибиркин.

Заметим, что правом представления кандидатур ныне наделены как региональные политсоветы, так и Генеральный совет «Единой России». И хотя самовыдвиженцев к праймериз точно не допустят, нельзя исключать, что претендентов окажется немало. Сколько именно - пока неизвестно. «Однако уже есть решение провести предварительное голосование на альтернативной основе, - пояснил секретарь МРО партии. - Это означает, что кандидатов будет, как минимум, двое».