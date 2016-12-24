«Единая Россия» готовится провести кадровый отбор

Награды талантливой молодежи
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...