Президентский полпред отметил динамичное развитие Мордовии

Информагентство ТАСС опубликовало на минувшей неделе развернутое интервью с Полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем. Разговор касался самых разных аспектов деятельности приволжских территорий - перспектив развития их научно-производственного потенциала, социальной сферы, происходящих там политических процессов и имеющихся проблем.

Так, говоря об эффективности работы губернаторского корпуса, полпред заметил, что оценивать ее нужно прежде всего по объективным и профессиональным критериям, понятным в том числе обществу. Также он обратил внимание на позитивные преобразования в городах - организаторах футбольного ЧМ 2018 года, подчеркнув, что все реализуемые проекты необходимо довести до логического завершения.

Особо Михаил Бабич отметил успехи нашей республики. «Мордовия развивается динамично, это очень интересный и разноплановый регион, - сказал он. - Например, Саранск считается одним из самых благоустроенных городов в России. Кроме того, Мордовия обладает интеллектуальным, кадровым и производственным потенциалом, который позволил начать выпускать номенклатуру изделий, имеющую уникальный, эксклюзивный характер».