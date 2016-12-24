Президентский полпред отметил динамичное развитие Мордовии

Ветхость и трезвость
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...