Госсобрание согласовало кандидатуру прокурора Мордовии

Владимир Волков: «Нам нужно насытить рынок республики IT-специалистами высокого уровня»
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...