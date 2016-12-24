Госсобрание согласовало кандидатуру прокурора Мордовии

Новым прокурором Мордовии почти наверняка станет Александр Филимонов. На прошедшей 15 февраля седьмой сессии Государственного собрания его кандидатура была одобрена подавляющим большинством голосов. Имя единственного парламентария, не согласившегося с общим мнением, увы, неизвестно. Одно можно сказать наверняка: подозревать в чем-то лидера местных коммунистов Валентину Зайцеву явно не приходится. Ибо, едва услышав ироничную реплику «Против, как всегда, один», мимоходом брошенную спикером Владимиром Чибиркиным, она во всеуслышание заявила: «Это не я!».

В остальном голосование прошло спокойно. Представлявший претендента заместитель Генпрокурора страны Сергей Зайцев отметил его высокий профессионализм и большой практический опыт: «За 20 лет работы в надзорном ведомстве Александр Филимонов прошел путь от старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел до прокурора Курской области. Имеет звание «Почетного работника Прокуратуры РФ», награжден юбилейной медалью «290 лет Прокуратуре России».

Теперь решение по согласованной с региональными властями кандидатуре примет Президент страны.

Примечательно, что косвенно депутаты республиканского парламента помянули и экс-прокурора Мордовии. На сессии был признан утратившим силу некогда инициированный им закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних…». Причина в том, что федеральное законодательство не предусматривает такого участия граждан в профилактике правонарушений.

Традиционно народные избранники внесли поправки в бюджет-2017 и на плановый период 2018-го и 2019 годов. Основные его параметры остаются неизменными. Речь идет лишь о перераспределении денежных средств в пределах общего объема расходов. Так, на условиях софинансирования дополнительные ассигнования направляются на подготовку к весеннему паводку, а точнее - на ремонт гидротехнических сооружений. Кроме того, корректировки обусловлены и необходимостью сокращения на 232 миллиона рублей дефицита казны в 2019 г. Как пояснил вице-премьер - министр финансов РМ Алексей Симонов, это является обязательным условием для получения бюджетного кредита в сумме 1,7 миллиарда рублей.

Также на сессии принято решение о выплате ежемесячных пособий в размере 6,7 тысячи рублей продолжающим обучение совершеннолетним сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2017 г. их получателями станут 16 человек. Еще один заслуживающий внимания закон устанавливает двойное наименование должностей для некоторых муниципальных служащих.

Андрей КРИВОВ