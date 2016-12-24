В Мордовии будет реализован уникальный для России проект

20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его председательством в «Технопарке-Мордовия» состоялось совещание по вопросам развития производства материалов для фотоники. В работе совещания приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, а также представители предприятий, работающих в данном направлении.

«Сегодня в России уделяется особое внимание производству телекоммуникационных, специальных оптических волокон и высокочистых кварцевых материалов для них, - отметил Александр Морозов. - Выпуск качественного российского оптоволокна является важной задачей с точки зрения технологической модернизации промышленности, а также технологической безопасности нашей страны в условиях развивающихся очень высокими скоростями технологий».

Мордовия для обсуждения вопросов развития рынка материалов фотоники на столь высоком уровне выбрана не случайно. В ходе совещания отмечалось, что в республике ведется большая работа, направленная на создание технологической инфраструктуры, подготовку высококвалифицированных кадров, стимулирование создания новых продуктов и спроса на инновации.

«В Мордовии активно развивается целый комплекс взаимосвязанных и дополняющих друг друга отраслей: волоконная оптика и оптоэлектроника, силовая электроника, светотехническая отрасль. В области фотоники реализуется ряд проектов, имеющих особое значение не только для нашей республики, но и для страны в целом», - подчеркнул Владимир Волков.

Первый в России завод по производству телекоммуникационного волокна АО «Оптиковолоконные системы» был открыт в Мордовии в сентябре 2015 года. Сегодня предприятие уже наладило выпуск продукции для кабельной промышленности. В ближайшее время на площадках Технопарка будет запущен уникальный проект - Инжиниринговый центр волоконной оптики, который будет специализироваться на производстве специальных видов волокон для лазерной и сенсорной техники.

Инжиниринговый центр станет первым в России инфраструктурным объектом мирового класса для коммерциализации инновационных идей и технологий в области волоконной оптики и оптоэлектроники. Одним из основных направлений его деятельности станет разработка специальных волокон, которые востребованы в различных сферах, в том числе в военно-промышленном комплексе.

«Когда мы начинали создавать Оптоволоконный завод в Саранске, многие говорили, что у нас ничего не получится, - вспомнил Владимир Волков. - Все получилось! И со спецволокном у нас все получится! Тем более что у российских ученых наработок по этому направлению больше, чем за границей».

«Посмотрите, как повернулась ситуация по выпуску оптоволокна, - продолжил Глава республики. - Мы всегда думали, как будем продавать оптоволокно на российском рынке, высчитывали доллары, а продаем его там, где не считали, - в Китае...».

По окончании совещания Александр Морозов вместе с Владимиром Волковым отправились на Оптоволоконный завод. Генеральный директор завода Андрей Николаев рассказал федеральному чиновнику о состоянии производства. Предприятие уже отгружает продукцию не только в другие регионы, но и за рубеж - в Европу и Китай. «Сейчас на складе остаток практически нулевой, - рассказывает Андрей Николаев. - Мы дожидаемся лишь формирования партии и сразу отгружаем продукцию. Сегодня у нас есть постоянные покупатели из Китая, которые приобретают нашу продукцию каждый месяц».

Руководитель предприятия рассказал и о том, что завод в состоянии выпускать в два раза больше продукции - позволяют и количество персонала, и оборудование. Сдерживает отсутствие сырья, которое импортируется из-за границы. Решить эту проблему поможет запуск второй очереди производства преформ - специальных заготовок для вытяжки оптоволоконной нити. Структура будущего волокна как раз заложена в преформе.

Еще одна проблема - конкурентная борьба на отечественном рынке с американскими и японскими производителями подобной продукции. Именно в нашей стране они специально занижают цену на продукцию. Цель такого демпинга очевидна - задушить конкурента.

«В настоящее время обсуждены все принципиальные вопросы, касающиеся завершения работы по созданию в Мордовии уникального для России проекта - Инжинирингового центра волоконной оптики, - сказал Владимир Волков, резюмируя итоги визита заместителя министра промышленности и торговли России. - Принята откорректированная «дорожная карта», где пошагово определены все мероприятия по реализации проекта, которые необходимо выполнить в течение 2017 года, в том числе касающиеся финансирования и дооснащения Центра высокотехнологичным оборудованием. К 2018 году должны быть решены все вопросы, с тем чтобы во втором полугодии будущего года Инжиниринговый центр волоконной оптики в Саранске приступил к выпуску специальных видов волокон для лазерной и сенсорной техники».

Глава республики также подчеркнул, что проект ИЦВО получил высокую оценку со стороны министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.