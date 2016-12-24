В Мордовии все массовые услуги Росреестра доступны в электронном виде В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РМ

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В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия подвели итоги работы за 2016 год.
Было отмечено, что практически по всем основным направлениям деятельности выполнены целевые показатели государственного задания в полном объеме. За год в адрес филиала поступило почти 133 тысячи обращений в части кадастрового учета и государственной регистрации от государственных органов, предпринимательского сообщества и граждан, предоставлено сведений из государственного реестра прав и кадастра недвижимости на 147 тысяч запросов.
В филиале особое внимание уделяется повышению качества оказания услуг, в частности, развитию информационных технологий. Все массовые услуги – регистрация прав, кадастровый учет, предоставление сведений об объектах недвижимости сейчас доступны в электронном виде. Например, в Мордовии доля электронных услуг по предоставлению сведений из государственного кадастра недвижимости составила 67,7 процента, а в декабре 2016 года этот показатель превысил 90 процентов. Время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи документов при обращении за кадастровым учетом и предоставлением сведений из государственного кадастра недвижимости в среднем составляет 5 минут.
Директор филиала Александр Пыков в числе приоритетных задач обозначил повышение доступности, прозрачности и удобства государственных услуг Росреестра для граждан и бизнеса, а также создание комфортных условий для привлечения инвестиций в регион, защиту прав собственности и активное вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот.
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