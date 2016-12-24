Жительница Мордовии отсудила у предпринимателя более трехсот тысяч рублей за кухонный гарнитур

Жительница города железнодорожников обратилась в Рузаевский районный суд с гражданским иском к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора купли-продажи кухонного гарнитура, взыскании уплаченной за товар суммы, неустойки, убытков, компенсации морально вреда и штрафа. Женщина указала, что по договору купли-продажи дистанционным способом она приобрела у ответчика кухонный гарнитур. Первоначальный взнос внесла при заключении договора, а оставшуюся сумму – кредитными денежными средствами. В декабре 2015 года ответчик доставил мебель по адресу проживания покупателя. После разгрузки и частичной сборки кухонного гарнитура дама обнаружила у него множество недостатков. Да, и доставленные позже двери также не соответствовали условиям заказа. Шкафы и двери в конце декабря 2015 года были возвращены ответчику, поскольку не совпадали по размерам. В конце февраля 2016 года представители ответчика вновь привезли переделанный кухонный гарнитур, однако он не соответствовал заказываемому по цвету. Истец предъявила ответчику претензию об устранении недостатков, в чем ей было отказано.

Как поясняют в суде, продажей товара ненадлежащего качества ответчик причинил истице нравственные переживания, а также убытки, выразившиеся в оплате процентов за пользование кредитом. Кроме того, истец была вынуждена приобрести комплектующие к мебели, поскольку представленные ответчиком, были ненадлежащего качества и не соответствовали размерам гарнитура. Суд предъявленные исковые требования удовлетворил частично и постановил: расторгнуть договор купли-продажи дистанционным способом, взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истицы стоимость кухонного гарнитура – 140000 рублей, неустойку в размере 85400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей и штраф в размере 114200 рублей.