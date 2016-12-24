В солнечной гамме планируется выполнить внешнюю отделку стадиона «Мордовия-Арена»

Такое решение было принято в минувшую пятницу на выездном совещании, которое провел с представителями ООО «ПСО «Казань», ФГУП «Спорт-Ин» и АНО «АРЕНА 2018» Глава Мордовии Владимир Волков. В ходе состоявшегося на строительной площадке обсуждения возможных вариантов цветовых решений, применяемых на объекте, предпочтение было отдано бело-оранжевой цветовой гамме, дабы объект ассоциировался с солнцем и его теплом.

При рассмотрении актуальных вопросов, связанных со строительством стадиона, было отмечено, что сейчас полностью завершено строительство основного здания, уложены плиты футбольного поля. На 90 процентов готовы наружный водопровод и система канализации, ведутся устройство наружных стен и перегородок, монтаж внутренних инженерных систем, а также металлоконструкций.

Есть, однако, направления, требующие особого внимания. В связи с этим Глава республики подчеркнул, что сроки строительства должны соблюдаться неукоснительно, чтобы в дальнейшем можно было приступить к посеву травяного покрытия. Также необходимо обеспечить своевременность поставок материалов, увеличить число рабочих, задействованных на строительстве гостинично-жилого комплекса «Тавла».

Еще одна важная тема - укрепление берегов реки Инсар в районе стадиона «Мордовия-Арена». На сегодняшний день здесь выполнен перенос кабельной линии, проходящей по территории строительной площадки, проводятся мероприятия по отработке рельефа берега, возведению шпунтового ограждения, изготовлению упорного бруса и его бетонированию. Был рассмотрен и проект благоустройства набережной. По замыслу она должна превратиться в 300-метровую зону отдыха - с многоуровневыми прогулочными зонами, велодорожками, малыми архитектурными формами, детскими игровыми городками, площадкой для скейтбордистов и точками общепита.