Агрофирма «Октябрьская» реализует сразу несколько масштабных проектов

«Наказание за пьяную езду нужно ужесточить»
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий