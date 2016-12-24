Агрофирма «Октябрьская» реализует сразу несколько масштабных проектов

В субботу Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел производственные мощности агрофирмы «Октябрьская» и ознакомился с реализуемыми здесь инвестиционными проектами.

Новый комплекс в Болотникове рассчитан на единовременное содержание 800 тысяч бройлеров. После выхода на проектную мощность он сможет ежегодно производить до 11 тысяч тонн мяса птицы. Дополнительно будет создано 83 рабочих места. Строительство объекта, состоящего из 10 производственных корпусов, было начато в мае прошлого года. Сегодня здесь уже идет монтаж высокотехнологичного оборудования, а во втором квартале комплекс заработает в полную силу. По словам руководителя предприятия Ивана Андина, все строительные работы выполняют местные подрядчики.

В Елховке Глава Мордовии посетил цех по переработке молока, где в ноябре минувшего года запущена линия розлива цельного молока и кисломолочной продукции в ПЭТ тару мощностью 3 тысячи бутылок в час. Также руководитель региона осмотрел строящийся инкубатор площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Производственные помещения уже возведены, сейчас ведутся отделочные работы. В марте же начнется монтаж технологического оборудования.

Еще один практически реализованный проект - новый кормовой цех, в строительство которого было инвестировано 338 миллионов рублей. С вводом его в строй суммарная производительность цехов вырастет до 650 тонн в смену.

К слову, в прошлом году «Октябрьская» вложила в расширение своего производства около 1,2 млрд рублей. «Столь масштабные инвестиционные вложения дают положительный эффект по нескольким направлениям, - отметил Владимир Волков. - Во-первых, существенно увеличиваются производственные показатели, влияющие в конечном итоге на результативность работы всех республиканских аграриев. Ведь только эта агрофирма собрала в минувшем году 98,8 тысячи тонн зерна. Кукурузы намолочено почти 50 тысяч тонн при средней урожайности 103 центнера с гектара. Во-вторых, вложения в новые технологии, самые современные производственные линии выводят на новый технологический уровень и переработку. Наконец, в-третьих, создаются новые рабочие места, причем для жителей районов, где существует проблема трудоустройства».