Настоящее мороженое, новый ЗАГС и центр технических видов спорта

Со стороны решение вновь избранного главы Рузаевского района пригласить на свою пресс-конференцию саранских журналистов могло показаться несколько странным. Ведь республиканские СМИ обычно не проявляют интереса к подобного рода мероприятиям. Но тут случай особый. Во-первых, «медийные» предпочтения самих рузаевцев давно не являются секретом. Ну а во-вторых, сразу после вступления в должность Вячеслав Кормилицын пообещал ответить на вопросы, когда хорошо изучит ситуацию в районе. И первый маленький юбилей - 100 дней после указа - просто отменный повод для встречи.

«Отдохнуть удалось только однажды, на новогодние праздники, - признался районный руководитель, - Все остальное время напряженно работал, с 7 до 23 часов. Проблем накопилось предостаточно - в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере… Только за сегодняшнее утро две аварии в системе водоснабжения произошло!».

Состояние ЖКХ - это вообще одна из ключевых в Рузаевском районе тем на сегодняшний день. Дороги, улицы убираются отвратительно. Первопричина тому долги, копившиеся аж с 2012 года! Подрядчикам банально надоело работать за спасибо. Чтобы нормализовать отношения с ними, нужно, очевидно, погашать задолженность. Решение удалось найти на уровне Правительства РМ. Более того, часть снегоуборочной техники, возможно, поступит на условиях лизинга. Таким образом, есть надежда на то, что рузаевцы уже не будут почем зря костерить власти.

Другая застарелая беда - водоснабжение и водоотведение. Дело в том, что когда-то простым росчерком пера сети попали в частные руки. Хозяева несколько раз менялись, но инвестировать средства в их реконструкцию и модернизацию никто, похоже, всерьез не собирался. Сейчас районная администрация снова намерена обратить внимание на данную проблему.

Вот что реально удалось сделать за истекшие 100 дней, так это наладить контакт с населением, а точнее - сделать первые шаги навстречу друг другу. Во многих многоквартирных домах были избраны старшие. Причем ставка была сделана не на прежних домкомов, во всем согласных с управляющими компаниями, а на активистов, готовых реально отстаивать интересы жильцов. Результаты, как утверждается, не заставили себя ждать. В районную и городскую администрации информация теперь стекается из разных источников. А значит, коммунальщикам становится все сложнее отмахнуться от проблем. «Сейчас мы планируем распространить накопленный опыт и на территории с малоэтажной застройкой, - отметил Вячеслав Кормилицын. - Надо стараться объяснять людям стоящие цели и задачи, не замалчивать острые вопросы, а главное, слушать и слышать граждан».

Еще одна серьезнейшая проблема - безработица. 569 человек, официально зарегистрированных на бирже труда, в сущности, только верхушка айсберга. Многие жители района давно привыкли искать счастье на стороне - в Саранске, Москве, соседних регионах, даже в Сибири и на Крайнем Севере. Причем зачастую без всякого оформления контрактов и трудовых соглашений. Большинство из них, может, и хотели бы найти работу недалеко от дома. Но что готова предложить им Рузаевка?

«Рузхиммаш», в этом Кормилицын уверен твердо, работает стабильно. Есть заказы, налажен выпуск новых видов железнодорожных цистерн, в том числе для нефтяной и газовой промышленности. Предполагается открыть около 200 новых рабочих мест. С руководством компании достигнута принципиальная договоренность: зарплата должна выплачиваться в первоочередном порядке. «О положении дел на предприятии знаю не понаслышке, - заявил глава района. - Сам иногда обедаю в заводской столовой. Тема долгов в разговорах даже не поднимается. Если кто-то не верит - пусть на машины посмотрит, стоящие у проходных. Такие «разведданные» свидетельствуют о многом».

Намерено расширить производство и «Рузово». В ближайшие дни здесь начнется монтаж нового оборудования. В дальнейшем же будет создано не менее 50 рабочих мест. Цифра, кстати, условная. Ведь реализуемый проект предполагает опережающее развитие всей территории, включая птицефабрику «Авангард». Ее мощности и вовсе задумано увеличить в два раза.

На реконструированном ныне Рузаевском молокозаводе объемы переработки молока должны вырасти с 20 до 50 тонн ежесуточно. Помимо прочего, появится линия по изготовлению мороженого. Благо эта продукция всегда пользовалась спросом в Мордовии.

Что касается инвесторов, на их нехватку муниципалитету грех жаловаться. Есть интерес к простаивающим площадкам заводов «Висмут» и «Сельхозтехника». При поддержке руководства республики в район пришла компания «Мир цветов». Переговоры практически завершены. Предложенные условия партнеров удовлетворили. По проекту строительство первой теплицы начнется уже совсем скоро. Площадь ее составит 6 гектаров, еще около 3 га займут вспомогательные помещения. И хотя первые саженцы появятся здесь только весной 2018-го, к набору персонала (около 100 человек) планируется приступить незамедлительно, дабы цветоводы еще и опыт необходимый приобрели.

Наконец, определенные перспективы появились у локомотивного депо. О своей заинтересованности в переносе сюда производственных мощностей недавно заявила довольно крупная бизнес-структура, специализирующаяся на ремонте маневровых тепловозов. С точки зрения логистики и имеющегося производственного потенциала Рузаевка полностью устроила инвесторов. До конца февраля они должны представить готовый план развития площадки, после чего стороны приступят к обсуждению конкретных деталей проекта.

Поистине тепличные условия рузаевские власти готовы создать и для предпринимательского сектора. По крайней мере, той его части, что нацелена на решение первоочередных социальных задач. С этой целью на базе одного из учебных заведений планируется открыть центр поддержки малого бизнеса. Резиденты его смогут не только воспользоваться предоставленными техническими средствами, но и претендовать на некоторые налоговые преференции. Правда, взамен они должны создавать рабочие места.

А вот среди самых проблемных районных предприятий Вячеслав Кормилицын назвал стекольный завод и трикотажную фабрику. К первому, судя по всему, собственники потеряли всяческий интерес. На связь не выходят, впору хоть в «международный розыск» объявлять. Печи затушены, котельные остановлены, остатки продукции понемногу распродаются. «Будем решать вопрос в рамках действующего законодательства, - заявил Вячеслав Кормилицын. - Не хотелось бы, чтобы относительно новое производство пришло в полный упадок».

Нечто подобное происходит сегодня и на некогда гремевшей на всю страну трикотажной фабрике. С той лишь разницей, что ее хозяева не прячутся. Живут в Москве, время от времени наведываются в Рузаевку. Позиция своеобразная, учитывая, что в районе есть успешные швейные цеха, чьи портфели заказов полностью сформированы, своевременно выплачиваются зарплаты и премии.

Отдельно глава района остановился на перспективах социального развития муниципального образования, благоустройстве городских и сельских территорий. Созданию комфортных условий для жизни он пообещал уделять самое пристальное внимание. Тем более что такие пожелания высказывают и сами граждане.

Задумок тут много. В активно застраиваемой северной части райцентра, например, будет построена школа на 800 ученических мест. Открыть ее планируется уже в нынешнем году. В центре города предполагается обустроить пешеходную зону, которая протянется от клуба имени Ухтомского до гостиницы «Юбилейная». Сам центр культуры при этом будет капитально отремонтирован, а ветхий барак, где проживают 8 семей, - расселен. Неподалеку, на Привокзальной площади, возможно, появится выставочный зал. Занимаемое им сегодня помещение явно не соответствует требованиям времени. В новом же места хватит и для работ художников, и для поделок народных мастеров, и для интерактивных экспозиций. Что же касается главного ЗАГСа, он тоже переедет на улицу Ленина. Мордовское отделение федерального казначейства не прочь передать помещение на баланс района. Нет на сей счет возражений и у республиканской службы ЗАГС.

А еще есть идея превратить Рузаевку в столицу технических видов спорта - спидвея, мотокросса и прочих. В Саранске, по мнению Вячеслава Кормилицына, для них не остается места. «Мы готовы проводить соревнования и тренировки на стадионе «Локомотив», а если понадобится - даже выделить отдельную площадку, - сказал он. - Зрители, спортсмены и тренеры, полагаю, не будут разочарованы. К тому же такие мероприятия помогут подтянуть индустрию сервиса и гостиничный бизнес».

Впрочем, особые надежды местные власти связывают с участием в федеральных программах, а также проектах, реализуемых под эгидой партии «Единая Россия» - таких, в частности, как «Комплексное развитие моногородов» или «Парки малых городов». Ибо они позволяют, с одной стороны, решить насущные проблемы территорий, а с другой - получить необходимые для этого средства. Сам райцентр, к слову, уже официально признан моногородом, что подразумевает оказание ему дополнительной помощи. «Нельзя пренебрегать предоставляемыми возможностями, - подчеркнул Вячеслав Кормилицын. - Даже самое простое, но полезное дело следует рассматривать как частицу нашей общей работы. Конфуций не зря сказал, что можно всю жизнь ругать темноту, а можно зажечь маленькую свечку».

Андрей КРИВОВ

